Laarzen van Pepita Bonita

Wie gek is op Spaanse laarzen komt graag bij Pepita Bonita.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

In 2007 begon Caroline Honnebier in de Hekelstraat met alleen handgemaakte en deels zelf ontworpen Spaanse laarzen. Twee jaar later kwam Joke Bakker er bij en samen verkopen ze nu ook kleding, laarzen en schoenen van Feliz en accessoires. Caroline en Joke zijn wel trouw gebleven aan de Spaanse laarzen en schoenen en de typisch Spaanse avarcas (sandaaltjes). Veel toeristen en bezoekers van buiten Alkmaar weten de ’Oude Stad’, waar...