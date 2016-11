De KoffieMeulen

Paula Zuidhof

Koffie is maar één van de specialiteiten die de KoffieMeulen in Heemstede te bieden heeft.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

Deze grote winkel annex horecazaak werd in oktober geopend. De inrichting is licht met gezellig oranje. De KoffieMeulen verkoopt verschillende soorten koffie voor thuis, in bonen of vers gemalen. Ook thee is er volop, los en in sachets. Maar het overgrote en meest aantrekkelijke deel van de winkel is de chocolaterie, met een keur aan bonbons. De zaak heeft een eigen chocoladelijn met onder meer de KoffieMeulen...