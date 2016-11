Yoyo: voor kleurrijke dames

Al 25 jaar is Yoyo Oost met haar winkel Yoyo aan de Nieuwsteeg te vinden. Al verhuisde ze een jaar geleden wel naar een ruimer bemeten pand. „De drempel is weg”, zegt Yoyo. „Op de vorige locatie hadden we een portiek en dan stappen de mensen minder snel binnen.”

Gelijktijdig met de verhuizing besloten Yoyo en haar man Rob te stoppen met de combinatie decoratie en kleding. „We richten ons nu alleen maar op damesmode. We zijn heel sterk in kleur, al...