Bacteriën nu binnen enkele uren bekend

Met een nieuwe techniek, genaamd IS-pro, is men in staat om razendsnel vast te stellen van welke bacterie een patiënt last heeft. Waar een diagnose met behulp van een bacteriekweek nu nog dagen op zich laat wachten, kan die worden teruggebracht tot vijf uur. Recent promoveerde medisch microbioloog Dries Budding op deze vinding bij VUmc. Jarenlang werkte hij met collega Paul Savelkoul aan deze nieuwe methode om bacteriën te detecteren, waardoor kweek niet meer nodig is. Deze techniek zoekt naar een...