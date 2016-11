Bloemstukken bij Van Duyvenbode

Foto Jordy Kortekaas

Bloemstukken die ’net anders zijn dan anders’. Dat is waar bloembinderij Van Duyvenbode volgens medewerkster Mariska Liem voor staat. Creativiteit is het oogmerk van de winkel en dat is aan de uiterlijke presentatie van het geheel terug te zien.

Boven de kassa bungelen plafondlampen die gemaakt zijn van metaaldraad en schelpen, en aan de muren hangen grijze kransen van takjes. „Wij zijn exclusief en bieden een breed assortiment”, legt Liem uit. „Bovendien maken we alles zelf.” Ze wijst richting een aantal kleurige...