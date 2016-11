Juwelier Parlevliet in Katwijk

Foto Jordy Kortekaas

Voor de mooiste horloges, sieraden en trouwringen kunnen klanten al jarenlang terecht bij Juwelier Parlevliet. „Mijn opa was van beroep klokkenmaker. Hij is de zaak in 1953 begonnen”, legt eigenaar Merijn dan der Velden trots uit. De zaak ging van zijn opa over op zijn vader, en sinds een jaar runt hij samen met zijn broer de winkel. „Wandklokken verkopen we niet meer, maar we hebben wel een breed scala aan horloges”, zegt hij lachend, terwijl hij naar een stellage glimmende uurwerken wijst.