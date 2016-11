Smaakexplosie bij Zoen

Zoen is een exotische smeltkroes van culturen. Eigenaar Harm van Oudenhoven (49) begon vijf jaar geleden met het verkopen van chocolade. Inmiddels kent de winkel/studio aan de Langebrug drie uitbaters.

Onder de naam Vetri maakt de Italiaanse Caterina Falcomer sieraden van Murano glas en Dede is met haar handgemaakte leren tassen de tweede creatieveling. Het meest exotische ingrediënt van deze smeltkroes komt uit Nicaragua. En dat zijn de cacaobonen die Harm maalt in zijn Leidse winkel. „Ik heb een cacaofabriek in Nicaragua...