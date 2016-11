Fairtrade en vintage bij Mei

Bij Mei staat er altijd een stuk verse zelfgemaakte taart en een kop koffie klaar voor de hongerige winkelaar. Mandy de Groot (31) verkocht haar Haagse taartenwinkel Bloem om conceptstore Mei te beginnen.

De knusse winkel in de Pieterskerk-Choorsteeg heeft een mix van jaren vijftig en zestig interieurartikelen en fairtrade sieraden en cadeauartikelen. Die mix is ontstaan vanwege Mandy’s passie voor reizen. „Ik was ooit in Guatemala in een dorp waar alleen maar alleenstaande vrouwen wonen. Deze vrouwen maakten allerlei sieraden en...