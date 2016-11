Kiek vernieuwt graag

Nancy Ubert Marcelle Buur

Ga je naar een babyshower in Alphen of omstreken, zie je eigenlijk alleen maar tasjes van Kiek staan. De kinderlifestyle winkel is bijzonder geliefd. Bij zwangere vrouwen, moeders en de rest van de familie- en vriendenkring. Er is daar ook zo veel te koop.

Samen met haar man Daan Blankenbijl is Marcelle Buur eigenaar van Kiek Kinderlifestyle. Bijna tien jaar geleden zijn de twee klein begonnen. Vervolgens betrokken ze een groter pand. Vijftig meter verderop, in dezelfde straat waar het allemaal begon.

Om...