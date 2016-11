Meester Mario biedt trendy kinderkleding

Foto Jordy Kortekaas

Kledingzaak Meester Mario is gespecialiseerd in hippe kleding voor kinderen van alle leeftijden. Bij de kassa staat de 17-jarige winkelmedewerkster Maja Henwood, die sinds een jaar in de zaak werkt. De naam van de boetiek is volgens haar gemakkelijk te verklaren. ,,In groep drie kreeg ik les van de eigenaar, Mario van Moorst. Hij is dus ook echt schoolmeester.’’

De selectie van merken maakt de zaak volgens haar speciaal. ,,Klanten komen helemaal vanuit de Achterhoek voor een aantal van de grote labels...