Zachte tassen en horloges

Paula Zuidhof

Dit winkeltje heeft nauwelijks een etalage. De verrassing is binnen des te groter.

Door Paula Zuidhof - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

O Shop heeft bijzondere tassen, sieraden en horloges in vele kleuren en dessins.

Het materiaal waarvan ze zijn gemaakt is een nieuw soort schuimrubber, zacht, glad en veer-krachtig. De O is van O’Clock, de horloges die hier in overvloed te koop zijn. Het zijn losse, ronde klokjes die je in alle kleuren bandjes kunt bevestigen, zodat je altijd een horloge hebt dat bij je outfit past, om je pols of...