Proud to be pretty tall

Inez Scheper is 1.90 meter. Uit frustratie omdat ze nooit leuke kleding kon vinden, is ze zelf een winkel begonnen en heeft ze nu een enthousiast team van tien medewerksters.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

„We vinden het fantastisch om lange mensen tevreden te stellen. Door mooie, hippe en passende kleding voelen de lange meiden zich stukken beter. We proberen ze trots te laten zijn op hun lengte en zelfs te stimuleren om hakken te dragen. Proud to be (pretty) tall, is onze slogan.”

Onder de naam Pretty...