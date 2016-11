Duka: eigen merk en Scandinavisch design

Marja van Spaandonk

Dat de keuken en de eettafel niet alleen een plek is waar gekookt en gegeten wordt, zie je meteen aan het assortiment van het Zweedse keukenaccessoiremerk Duka.

Door Marja van Spaandonk - 12-11-2016, 7:00 (Update 12-11-2016, 7:00)

In de mooi ingerichte zaak staat een groot, werkend, kookeiland. Er wordt hier regelmatig gekokkereld. In deze winkel krijg je vanzelf het ware ’kitchen life’-gevoel. Er zijn heel veel mooie spullen om mee te koken en te eten. Alles onder eigen merk en uitgevoerd in Scandinavisch design: simpel, strak en vooral heel erg fraai.

