De wereld is eigenlijk heel klein geworden door het internet. Producten die vroeger, zeker in provinciestadjes, absoluut niet te vinden waren, kun je nu laten afleveren door de postbode. Daarmee is het leiden van een groener bestaan, ook als je niet in een grote stad wordt, steeds makkelijker geworden.

Toen ik een keer op zoek was naar de kokosolie van Lucy Bee, een olie waar geen enkele toevoeging in zit en die heerlijk is om mee te koken of te bakken, kwam ik terecht bij de site BigGreenSmile.nl

Deze site bleek niet alleen deze superfijne kokosolie te hebben, maar talloze verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen, die uiteraard allemaal de test voor een groener bestaan met gemak doorstaan.











Ik probeerde er, naast Lucy Bee producten (dit merk heeft ook Himalayazout (om te koken) en Epsomzout (voor in bad), onder meer de bodywash van Yes to Carrots.

Hoe is de site eigenlijk ontstaan? Tanja Froeling van BigGreenSmile: ,,Het begon in 2006 in Engeland, toen drie mannen na een lange tijd van droogte in hun land, besloten waterbesparende apparaten te verkopen. Toen steeds meer Britten ontdekten dat het echt tijd werd om groener te gaan leven, ging het steeds harder met het kleine bedrijfje. Ze besloten hun assortiment uit te breiden met verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Inmiddels is er ook in Duitsland en Frankrijk een BigGreenSmile-site.’’

Fijn vind ik ook dat ze een ‘niet goed, geld terug-garantie’ hebben, al heb ik dat nog niet hoeven gebruiken. Tanja: ,,Eén keer zei een vrouw dat een product haar niet beviel toen het flesje al helemaal leeg was. Dat kon ik natuurlijk niet meer ruilen’’, lacht ze. ,,Maar het is wel zo dat mensen vaak moeten wennen aan bijvoorbeeld natuurlijke shampoo. In onze shampoo zitten geen siliconen die ervoor zorgen dat je haar wat gladder aanvoelt. Dus ik snap wel dat mensen soms aan natuurlijke shampoo moeten wennen. Maar het is zoveel beter voor je haar om het te wassen zonder die kunstmatige toevoegingen.’’

