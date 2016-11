Echte eye Katch’er

Een van de eerste artikeltjes van mijn hand voor dit dagblad ging over de ’Kef Muo’. Naar mijn mening nog steeds een van de betere Bluetooth-luidsprekers, maar er blijft beweging zitten in deze ontwikkeling. Niet alleen stappen veel wannabe producenten in dit gaatje in de markt, ook op kwalitatief niveau zijn er nog steeds stappen te maken. Het laatste bewijs van deze stelling is de draadbare bluetoothluidspreker van het Deense merk Dali. Al sinds 1983 actief op hifi-luidsprekergebied is de missie...