Scheurkalenders te kust en te keur

Net als met school- en jaaragenda’s heb je tegenwoordig ook volop keus in scheurkalenders. Over ruim een week is het al zo ver, dan begint 2017. De hoogste tijd dus om een paar van de leukste scheurkalenders op een rijtje te zetten.

Door Hanneke van den Berg - 23-12-2016, 10:56 (Update 23-12-2016, 10:56)

Een van de allerleukste is en blijft toch die van Loesje. Wie kent de spreuk ’Aan het eind van mijn geld heb ik nog een stuk maand over’ niet. En hoe toepasselijk is die jammergenoeg voor veel mensen. Gelukkig toveren de spreuken van Loejse toch altijd weer een glimlach op je gezicht. We verraden er twee uit de kalender van 2017.

’Gewoon het management een half jaar op vakantie sturen en zien wat er gebeurt’ is een leuke. Maar ook ’Verlangt u ook zo terug naar de tijd dat verleiding in de vorm van een enkele appel kwam’. (13,50 euro)

Herkenbaar

Op social media tovert Mwah regelmatig een grijns op je gezicht met de vaak zo rake en herkenbare uitspraken. Uit hun leuke scheurkalender voor 2017 verraden we er twee. ’Spannende meeting. De vergadrenaline giert door m’n lijf’. En ’Je moet je er soms bij neerleggen dat je niet alles kunt accepteren’.

Wil je de dag liever beginnen met wat goed advies om te ontspannen, bepaalde zaken te accepteren zoals ze zijn of om de ochtendstress voor te zijn, dan is de Mindfullness-scheurkalender wat voor U. Deze biedt fijne uitspraken als ’Volg je hart, het weet de weg’ en ’Iedere morgen worden wij opnieuw geboren. Wat we vandaag doen is wat het belangrijkst is’.

Moppen

Kinderen doe je ongetwijfeld een groot plezier met de ’365 Leuke Moppen scheurkalender (en uzelf vindt het vast ook wel leuk). Naast moppen kent deze kalender ook raadsels als ’Het is wit en dwarrelt omhoog?’ (Een achterlijk sneeuwvlokje’). of ’Hoe noem je het als een timmerman bijles krijgt?’ (Bijspijkeren).

Naast de Grumpy Cat op social media blijft de altijd luie, maar o zo grappige Garfield toch de leukste beroemde kat.

Zijn scheurkalender biedt weer volop leuks. Of hij nou in z’n eentje voor zich uit mijmert of in gedachten iets zegt tegen zijn baasje Jon, hij blijft grappig. ’Jon zegt: Het leven is goed, Garfield. Ik heb niks te wensen’, Waarop Garfield zegt: Dus dat is ook precies wat je kreeg’.’

Lijkt op Engels

Kent u het? Nederlanders die denken dat ze goed Engels spreken als ze hun eigen woorden letterlijk omzetten in iets dat Engels klinkt? De scheurkalender Make That The Cat Wise’ geeft 365 voorbeelden. Je hoort het iemand zo zeggen: ’Throw your christmastree the door out’, of ’Sleep but a hole in the day’, maar ook leuk is ’I’m so happy as a child’ en ’The death or the gladiol’ zijn niet te versmaden.

Geen zin om te lachen, maar gewoon zin in iets praktisch, iets wat je dag wat makkelijker maakt? Dan is de ’Wat Eten We Vandaag Receptenkalender’ een prima keuze. Lekkere, niet al te ingewikkelde recepten helpen je van je keuzestress af. Gewoon in de ochtend het blaadje van de kalender trekken, na je werk even langs de supermarkt en je hoeft nooit meer na te denken wat je nu toch weer moet koken. Er staan recepten in als ’Aardappelgratin met koolraap en spekjes’, ’Rösti met paprika en salami’ en ’Varkenshaasjes met sinaasappelsaus’.

(De adviesprijs van alle scheurkalenders is 14,95 euro).