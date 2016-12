Ledlicht als sfeermaker

Kerst is het feest van het licht. De ster van Betlehem inspireert sfeermakers wereldwijd om kaarsen aan te steken en lampjes op te hangen. Niet alleen in de christelijke traditie is licht een belangrijk symbool van hoop en sfeer. Kijk maar naar deze moskee in het Turkse Kirikkale, die vorig jaar werd opgeleverd.

Geïnspireerd door de vroegere Ottomaanse architectuur, heeft de moskee een 32 meter hoog hoofdgebouw met daaromheen vier gebedstorens. De grote hal van 26.000 vierkante meter biedt ruimte aan maximaal...