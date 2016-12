Bibberend maar zonder knoeien aan tafel

Simpele dingen, zoals het eten van een bord tomatensoep met een lepel of het prikken van doperwtjes aan je vork, je doet het allemaal gedachteloos, totdat de fijne motoriek gaat haperen.

Eten wordt een heel ander verhaal voor mensen die als gevolg van bijvoorbeeld Parkinson of de ziekte van Huntington in meer of mindere mate last hebben van tremors, bevingen.

Wanneer je handen zo hard trillen, dat je onderweg van het bord naar je mond het meeste van je eten van je lepel...