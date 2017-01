Sepehr Maghsoudi leeft Parijse droom

Na maanden van voorbereiding en vele uren handwerk maakte de Nederlandse ontwerper Sepehr Maghsoudi afgelopen week zijn droom waar. In het Atelier Néerlandais beleefde hij zijn debuut op de Parijse catwalk, met zijn vijftiende collectie ’Scream under water’.

Door Nanska van de Laar - 28-1-2017, 6:00 (Update 28-1-2017, 6:00)

Aan de vooravond van zijn vertrek, in zijn atelier in de Hoornse binnenstad, kan Sepehr het nog niet geloven. „Ik ga gewoon naar Parijs, naar de stad van de mode! Daar ben ik acht jaar geleden begonnen, richtte ik mijn onderneming op met als grote droom daar ooit mijn collectie te presenteren. En nu is het dan zover.”

De in Iran geboren ontwerper (1982) besloot na de presentatie van zijn collectie ’13’, vorig jaar januari in het Amsterdamse Wilde Westen, dat het tijd was om een internationale stap te zetten. Een kostbaar en tijdrovend project, maar desondanks wist hij tussen alle voorbereidingen door ook nog een veertiende collectie - ’In between’ - te presenteren. „Ik had nog inspiratie die ik kwijt moest, in een kleinere collectie. Ik heb daar niet heel veel ruchtbaarheid aan gegeven. Vandaar ook de titel ’In between’.”

Ondertussen werkte hij achter de schermen, geholpen door vele vrijwilligers, aan zijn collectie waarmee hij Parijs wil veroveren. „In mijn vijftiende collectie zitten heel veel uren aan handwerk. Zo zijn er stukken met duizenden gouden steentjes en zijn de stoffen die ik gebruik allemaal met de hand geprint. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel tijd aan borduurwerk besteed.”

Op het moment van vertrek is Sepehr moe, maar ook nog vol energie. „Nu komt het erop aan. Maar ik ga niet zelf rijden, dat laat ik aan mijn ouders over. Ik denk niet dat het verantwoord is om achter het stuur te gaan zitten, want de afgelopen weken heb ik nauwelijks geslapen.”

Statige ruimtes

Een locatie voor zijn show heeft hij gevonden in het Atelier Néerlandais, een platform voor creatieve en culturele ondernemers dat onderdeel is van de Nederlandse ambassade in Parijs. Sepehr is opgetogen als hij ter plaatse is. Het monumentale pand met zijn statige ruimtes is prachtig gelegen, op steenworpafstand van het Musée d’Orsay, Place de la Concorde en het Grand Palais. „Dit is toch prachtig! We zitten gewoon echt in hartje Parijs.”

De ontwerper is niet alleen naar Parijs gekomen. Hij heeft kleedsters mee, naaisters die nog wat laatste handwerk kunnen doen, zijn vaste fotograaf Richard van Herwaarden en visagisten en haarstylisten, onder wie Coby van Tol. Zij is al jaren steun en toeverlaat van Sepehr. „Al vanaf de presentatie van zijn eerste collectie verzorg ik met mijn team de make-up en het haar van de modellen. Elke keer staan we bij Sepehr weer voor nieuwe verrassingen. De ene keer is het heel uitbundig, de andere keer extravagant, dan weer draagbaar. Maar wel altijd met zijn eigen artistieke kenmerken en dat maakt het ook zo leuk om hem te helpen. Ik doe het met liefde.”

Geen show in Parijs zonder modellen. „Een aantal van hen ken ik wel, maar er komen ook modellen die ik nooit eerder heb gezien. Ja, op de foto. Hopelijk zien ze er ook zo uit als op de foto”, lacht Sepehr.

Een aantal mannequins heeft al eerder voor de ontwerper op de catwalk gestaan, zoals Sharon Pieksma. „Het is altijd een enorme uitdaging om een show van Sepehr te lopen, want hij heeft altijd bizarre creaties. Ik kan me herinneren dat ik bij een van zijn shows een jurk droeg waarin glas zat verwerkt. Na afloop zaten mijn armen vol met krassen.”

Net als Sepehr maakt dit Rotterdamse model haar debuut in Parijs. „Ik heb altijd al een keer hier willen lopen. Ik vind het wel heel spannend dat het nu ook echt gaat gebeuren.”

De dag voor de show heerst er nog rust in het Atelier Néerlandais. Sepehr bemoeit zich met de laatste doorpas, terwijl vrijwilligers in een kamer ernaast in alle stilte de laatste naaiwerkzaamheden verrichten en een van de zijden jurken onder het stoomstrijkijzer gaat. „Ik heb echt een fantastisch team. In je eentje kun je het wel allemaal bedenken, maar zonder al die mensen zou ik het echt niet redden.”

Van slapen komt die nacht - wederom - weinig terecht. „Ik kan amper nog op mijn benen staan. Maar slapen komt wel na de show.”

Chanel

Was het de dag voor de show nog rustig in het Atelier Néerlandais, nu is het gelijk een bijenkorf. In alle ruimtes van het gebouw wordt hard gewerkt om straks de show vlekkeloos te kunnen laten verlopen. Sepehr straalt, maar tegelijkertijd gieren de zenuwen door zijn lijf. „Ja, nu gaat het gebeuren! Dit is zo spannend. Er komt internationale modepers, mensen van de Nederlandse ambassade en ik hoop ook vooral op veel modeminnaars uit Parijs.”

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven zijn collectie te zien, staan er vier shows op het programma. „Het is nu ook Couture Week in Parijs en vandaag zijn de shows van onder anderen Chanel en Armani. Ik heb die van mij daarom precies tussen die shows in gepland.”

Tegen het middaguur druppelen de eerste mensen binnen en dan breekt voor Sepehr het grote moment aan. „Dit is mijn droom die uitkomt”, fluistert hij.

In een blauw zijden jurk die om haar lichaam heen danst als water opent Sharon de show. Dan volgt creatie na creatie - liefst vijftien stuks - en is het aan de Hoornse Britt Haring voorbehouden het finalestuk te presenteren: een bruidsjurk met een meterslange sleep waarin uren handarbeid zit.

Het aanwezige publiek is onder de indruk van de ontwerpen. „Het is mijn eerste kennismaking met het werk van deze designer en ik vond het excellent en vooral ook heel anders dan ik ooit heb gezien. Ik vond de kleuren magnifiek en ook de filosofie over mode van deze ontwerper vind ik interessant”, aldus een Française die besluit - na eerst uitgebreid te hebben geposeerd met Sepehr - te blijven om de show nog een keer te zien.

Na vier presentaties is Sepehr nog immer opgetogen en energiek. „Zie ik er zo uit? Ha ha, ik ben hartstikke moe en nu moeten we als een gek alles gaan inpakken en opruimen. We gaan nog vanavond weer terug naar Nederland. Maar als ik daar ben, dan ga ik eerst slapen, heel veel slapen.”

Hij kijkt wel met een goed gevoel terug op de dag. „Absoluut. Dit is toch een droom die uitkomt. Er zijn heel veel mensen geweest, ik heb heel veel steun gehad, enorm positieve reacties. Het was te gek om hier te zijn, in de couturestad van de wereld. En alles ging ook perfect, iedereen liep fantastisch en zag er supermooi uit.”

Grote vraag is of dit een vervolg krijgt in Parijs. „Wat mij betreft wel. Ik ga nu beginnen aan een nieuwe collectie, want in juli is er weer een Couture Week in Parijs. Dus ik zeg: kom maar op!”