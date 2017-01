De grillige kant van schoonheid in Sepehr Maghsoudi’s ’Scream under water’

Foto Richard van Herwaarden (RvHfoto) Creatie uit de collectie ’Scream under water’ van Sepehr Maghsoudi. Bekijk Fotoserie

Net als voor zijn eerdere collecties vormde ook dit keer een herinnering uit zijn jeugd in Iran de basis voor de vijftiende collectie van Sepehr Maghsoudi. In zijn herinnering zag hij zichzelf terug in de tuin die hij moest doorkruisen om bij het water te komen waar hij ging zwemmen. In diezelfde tuin stond een laboratorium, maar wat zich daarbinnen afspeelde was Sepehr onbekend.

Door Nanska van de Laar - 27-1-2017, 6:02 (Update 27-1-2017, 6:02)

Het water, de schoonheid van de natuur en het mogelijk angstaanjagende binnen de muren van dat laboratorium heeft hij samengebracht in vijftien creaties die tezamen zijn collectie ’Scream under water’ vormen.

In vorm, lijn en kleur is er absoluut sprake van een eenheid in de collectie. Blauw- en grijstinten contrasteren met warme aarde- en roodtinten; koud tegenover warm. Sepehr werkt veel in lagen, daarbij gebruikmakend van verschillende structuren en dat geeft zijn creaties diepte mee. Dikke breisels combineert hij met gladde, handgeprinte zijden stoffen en grillige vormen wisselt hij af met heldere patronen. Dat vraagt om precisiewerk en een oog voor detail. Daarvan getuigt ook het borduurwerk waarin onnoemelijk veel steentjes verwerkt zijn.

Sepehr Maghsoudi’s ontwerpen worden van meet af aan gekenmerkt door een sculpturale vormentaal. De ontwerper drapeert niet, maar boetseert zijn creaties rond het lichaam. Dat geeft hem de vrijheid nieuwe wegen in te slaan. Daarbij maakt hij ook gebruik van materialen die niet direct voor de hand liggen, zoals keramisch gevormde nekstukken die enerzijds een beeld van vijandigheid oproepen maar anderzijds de drager lijken te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

De keramische tongen die de modellen uit hun mond laten steken zorgen voor een theatraal effect, maar geven de collectie tegelijkertijd een multi-interpretabele boodschap mee. Precies zoals Sepehr het voor ogen heeft.

’Scream under water’ kent een krachtige opbouw, waarin vrouwelijke en mannelijke silhouetten worden overlapt door meer androgyne scheppingen.

En geen show zonder een aantal topstukken. Indrukwekkend is de jas waarin vele meters stof verwerkt zijn en de schoonheid van de immer bewegende natuur tot uiting komt. En er is die bruidsjurk, waarin Sepehr de harde kant van plastic een zacht en kwetsbaar karakter heeft gegeven.