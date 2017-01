Virtual design heeft de

Foto Milan Gino Peter Leferink. Bekijk Fotoserie

De ’curator’ van dit onderdeel is Peter Leferink, hoofddocent Fashion & Design aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Met hem spraken we over de noodzaak voor jonge ontwerpers om de emotie terug te brengen in de mode.

Door Hanneke van den Berg - 28-1-2017, 9:48 (Update 28-1-2017, 9:48)

„Voor deze editie van Future Generation wilde ik dat ontwerpers samen iets zouden doen, dat ze elkaar verder vooruit zouden helpen. Zo kwam ik op het duo Martan en het kwartet Das Leben am Haverkamp.”

Martan, dat bestaat uit Diek Pothoven en Luuk Kuijf, had een...