Igone de Jongh: Het gezicht van de dans

Foto Altin Kaftira Igone de Jongh en Jozef Varga in ’Themes and variations’ van Balanchine.

„Ze is mijn laatste muze”, aldus meesterchoreograaf Hans van Manen over Igone de Jongh (1979). De prima ballerina van Het Nationale Ballet is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een fenomeen. En daarmee reikt haar roem reikt tot ver buiten het theater.

Door Nanska van de Laar - 8-9-2016, 18:23 (Update 8-9-2016, 18:23)

De danseres viert dit seizoen haar twintigjarig jubileum bij het balletgezelschap. Daarom stond ze deze week extra in de spotlichten bij het grote balletgala van het gezelschap in thuisbasis Amsterdam.

Igone de Jongh werd op jonge leeftijd al bevangen door de dans....