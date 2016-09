'Ik hou de boot wat vaker af'

VOLENDAM - Succes krijgen was een grote stap, vindt hij. ,,Maar ik ben er vooral trots op dat ik dat succes zo lang weet vast te houden’’, zegt Jan Smit.

Door Jan Vriend - 10-9-2016, 0:00 (Update 10-9-2016, 0:00)

De zanger (geboren in 1985) zit twintig jaar ’in het vak’ en viert dat met een zogenaamde ’Elfstedentour’ waarbij hij samen met de 3JS in elf grote concertzalen optreedt. Zalen in alle hoeken van het land: van Groningen tot Goes. Een bewuste spreiding, die onderstreept dat de Volendammer dicht bij zijn publiek...