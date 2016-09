Pieken op juiste moment

Foto: ANP

Pieter van den Hoogenband weet waar hij het over heeft. Hij piekte meer dan eens. Tijdens zijn vijftienjarige zwemcarrière werd hij drievoudig olympisch kampioen (in 2000 en 2004), zestien maal Europees kampioen én een keer wereldkampioen, in 1999.

Door Tekst: Charlotte Snel - 17-9-2016, 7:00 (Update 17-9-2016, 7:00)

Vandaag de dag zet hij zich in als adviseur om werkend Nederland gezonder en vitaler te maken. „In mijn sport was olympisch goud het maximaal haalbare, maar ook in je werk kun je een topprestatie leveren. Ik wil mensen helpen om hún olympisch goud...