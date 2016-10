Bezint eer ge 3D-print

Tom Hanemaaijer met zijn zoon Lucas, die regelmatig als klankbord fungeert. „Misschien wel mijn belangrijkste drive: techniek met behulp van 3D-printen uit de ’nerd-hoek’ halen.”

HAARLEM - Vanaf het moment dat programmeur en websitebouwer Tom Hanemaaijer drie jaar geleden een 3D-printer kocht, was hij verkocht. Begin dit jaar resulteerde die fascinatie in een eigen bedrijf, 3D Educatie, dat gevestigd is in bedrijfsverzamelgebouw MAAK in Haarlem.

Door Tekst: Cees de Geus Foto: United Photos/Paul Vreeker - 1-10-2016, 14:04 (Update 1-10-2016, 14:04)

„Ik wil mijn fascinatie overbrengen, maar wel op een pragmatische manier”, legt hij uit. „Aan luchtkastelen doe ik niet. 3D-printen is een prachtige techniek, maar voorlopig zijn er ook beperkingen. De afmetingen bijvoorbeeld. Het materiaal. En de factor tijd: het kost vaak...