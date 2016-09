Vakkanjers Rode Kruis

Techniekleerlingen gaan zich dit schooljaar inzetten voor het Rode Kruis.

Al sinds 1999 werken scholen en bedrijfsleven onder de paraplu van Vakkanjers samen om techniekleerlingen te helpen bij het ontdekken en verkrijgen van meer vakmanschap en meer persoonlijke ontwikkeling.

Door Tekst: Ed Brouwer Foto: beeldbank TechniekTalent.nu - 30-9-2016, 23:27 (Update 30-9-2016, 23:27)

Al duizenden scholieren hebben zich in de voorbije jaren teamsgewijs ingespannen voor Vakkanjers. Afgelopen april eindigden Onno de Kruiff uit Alkmaar en teamgenoot Bjarne Wijker uit Egmond aan Zee op de tweede plaats. Zij waren toen vierdejaar van Vakcollege Techniek PCC Oosterhout in Alkmaar.

Elk jaar worden ze met maatschappelijk relevante projecten die ze moeten uitwerken uitgedaagd om goed samen te werken en oplossingen te bedenken voor technische en praktische vraagstukken. Dit jaar is gekozen voor de Rode Kruis Challenge 2017.

De opzet is dit keer wel iets veranderd, vertelt manager Jeroen Collignon van Vakkanjers. ,,Er is nog steeds sprake van een wedstrijdelement zoals we van de Vakkanjer Wedstrijden gewend zijn, maar het gaat niet langer om ’de beste’. We richten ons nu vooral op ’de gemotiveerde’ leerlingen, die willen we de kans geven zijn of haar vakmanschap te ontdekken en verder te ontwikkelen.”

Vier niveaus

Leerlingen doen mee met programma’s op vier niveaus: Scout, Explorer, Pioneer en Navigator. Scout is bedoeld voor eerstejaars vmbo-leerlingen. Explorer richt zich op 2 en 3 vmbo, Pioneer op 3 en 4 vmbo en Navigator is er voor mbo-leerlingen. De opdracht: het optimaliseren van de hulpverlening van het Rode Kruis. Deelnemers moeten slimme oplossingen bedenken voor de mobiele hulpposten van het Rode Kruis, zodat de hulpverleners hun werk nog sneller en beter kunnen doen. Door hiermee aan de slag te zijn, ontwikkelen de scholieren vaardigheden voor de 21ste eeuw. Uiteindelijk worden alle oplossingen voorgelegd aan een landelijke jury die volgend jaar juni tijdens een groot eindevent de Vakkanjer 2017 bekend maakt.

Op www.vakkanjers.nl vinden leerlingen, ouders, scholen en bedrijven die willen aanhaken meer informatie over de Rode Kruis Challenge 2017 en een aanmeldformulier. Voor de Pioneers sluit de aanmelding komende week al, voor de andere is dat later in het schooljaar.