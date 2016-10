Hester Ras: thuis is ideaal

Foto: Marcel Rob Hester Ras uit Zwaag.

Elke maand brengen we een thuiswerkplek in beeld. Deze keer: Hester Ras uit Zwaag.

Hester Ras (58) uit Zwaag begon elf jaar terug voor zichzelf. Een naai- atelier in kussens voor binnen en buiten. ,,Een vriend begon toen een bedrijf in steigerhouten meubels en toen kwamen er vragen naar kussens. Zo is het begonnen.

Eerst op een gewone huis-tuin-keuken-naaimachine, later op industriële machines. In het begin zwierf ik van locatie naar locatie, maar toen vorig jaar de jongste de deur uitging, heb ik boven drie slaapkamers samengevoegd en daar een atelier van gemaakt.’’

Ze vindt het geweldig om thuis te werken. ,,Ik hoef ’s ochtends niet meer naar Medemblik te rijden, dus we hebben een auto weg kunnen doen. Het is goedkoper en mensen kunnen ook in het weekend langskomen. Omgekeerd kan ik tussendoor even bij mijn vader langs of in noodgevallen op mijn kleindochter passen.’’

,,Veel meer mensen zouden dit moeten doen. Scheelt ’s ochtends heel veel files op de weg. Werk gaat toch vaak met behulp van internet dus thuiswerken kan best. Ik krijg eigenlijk ook al mijn werk binnen via mijn website.’’

