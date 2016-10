Kijk uit met schnabbels naast je werk!

HILVERSUM - De tv-kijker leerde Erik Dijkstra kennen als ‘Jakhals’ in ‘De Wereld Draait Door’. Inmiddels is hij met collega Frank Evenblij de spil van het tv-programma ‘Bureau Sport’. Vanaf november zijn ze ook samen te zien in ‘Bureau Vooroordeel’. De geboren Twentenaar woont met zijn vrouw en kinderen in Amsterdam.

Door Jan Vriend - 22-10-2016, 0:00 (Update 22-10-2016, 0:00)

Wat wilde je later worden?

,,Ik wilde iets doen met geschiedenis. Daarom heb ik ook geschiedenis gestudeerd, in Groningen.

De eerste jaren was ik nogal druk met drinken en het ontdekken van de...