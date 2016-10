OP zoek naar adrenaline

HILVERSUM - Sophie Hilbrand is de veteraan van jongerenomroep BNN. Ze presenteerde onder meer ‘Spuiten en slikken’, had rollen in speelfilms en is nu te zien in diverse tv- programma’s op het kruispunt van wetenschap en human interest. Sophie woont samen met acteur Waldemar Torenstra. Ze hebben een zoon en een dochter. Hier vertelt ze over haar loopbaan.

Door Jan Vriend - 15-10-2016, 0:00 (Update 15-10-2016, 0:00)

Talenten en centen van de tv-maker

Wat wilde je later worden?

,,Oorlogscorrespondent. Ik zat op de havo en zag op tv journalisten aan het werk in verre oorden waar het zinderde van de spanning. Achteraf denk ik dat ik vooral op zoek was naar adrenaline.’’

Wat was je eerste baan?

,,Als scholier had ik allerlei bijbaantjes. Ik heb op mijn knietjes bessen geplukt in het Brabantse land, ik was afwasser in een restaurant en ik had een tijd een krantenwijk. Van de opbrengst kocht ik de Hitkrant en platen. Ik herinner me nog de eerste single die ik kocht. Dat was ‘Causing a commotion’ van Madonna.’’

Wat was het leukste werk dat je ooit deed?

,,De programma’s die ik nu maak, vind ik heel boeiend. Net als bij het maken van de korte films voor de NPS, sta ik echt aan de basis. Bij die films dacht ik mee over het script, over de rolbezetting en de hele productie en bij mijn projecten nu, denk ik mee over het format, de interviews, teksten, alles eigenlijk. Als je je overal mee kunt bemoeien, kun je echt je stempel op een programma zetten. Dat vind ik het allerleukste’’

Heb je wel eens werk gedaan voor het geld?

,,Ja. Als student werkte ik veel in de horeca om geld te verdienen. Dat was in de tijd dat ik in Amsterdam een HBO-opleiding voor marketing en communicatie deed. Het geld van die baantjes gebruikte ik om uit te gaan. Meestal werkte ik op zaterdag- en zondagnacht. Soms ging ik na het werk nog met vrienden naar huis om een laatste afzakkertje te drinken. Zonder mijn bed te zien, stapte ik dan maandagochtend meteen op de fiets naar school. Daar had ik toen allemaal de energie voor. Dat kan ik me nu niet meer voorstellen.’’

Wat zou je doen als je een miljoenenprijs zou winnen?

,,Een vriend van Waldemar woont in Soedan. Daar is hij een school aan het bouwen. Dat is echt een fantastisch project, dus daar gaat zeker een deel van het geld naartoe. En misschien verdelen we ook wat geld onder bekenden die het nodig hebben. De rest van het bedrag zullen we gebruiken om op reis te gaan. Waldemar en ik werken hard en verdienen niet slecht. Het geld dat bij ons binnenkomt geven we uit aan belevenissen. Zo hebben we twee lange reizen naar Afrika gemaakt die echt iets aan ons leven hebben toegevoegd. Als we opeens onverwacht veel geld winnen, kopen we er vast een stuk land om vaker heen te gaan.’’

‘Sophie in de kreukels’ is op dinsdagen (21.20 uur) te zien bij BNN op NPO3.

Met filosoof Bas Haring presenteert ze ‘Klonen: wens of waanzin ‘ vanaf 28 oktober op vrijdag bij BNN, 21.05 uur, NPO3