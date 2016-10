Moet ik mijn kleinkinderen dwingen hun vader te bezoeken?

Door Jan Vriend - 11-10-2016, 11:03 (Update 11-10-2016, 11:33)

Ineke (69) : ,,De scheiding van mijn dochter en schoonzoon is uitgelopen op ruzies en een nare rechtszaak. Zij en haar ex willen elkaar niet meer zien. Inmiddels is hun huis met een flink verlies verkocht en zijn de spullen verdeeld. Mijn ex-schoonzoon woont nu bij een nieuwe vriendin in een appartementje en mijn dochter verhuisde naar een huurwoning.

Dat ze er financieel flink bij ingeschoten is, vind ik niet zo’n ramp. Voor mij is het grootste probleem dat hun twee dochters de dupe dreigen te worden van alle ruzies en verwijten. Ik ben bang dat al het gedoe invloed krijgt op hun schoolresultaten en vrees vooral dat het allemaal ten koste gaat van hun geluk. Want de zorgeloze zusjes die voorheen op woensdag bij me kwamen eten na hun zwemles, lijken hun vrolijkheid langzamerhand kwijt te raken. Terwijl ze twee jaar geleden nog argeloos vertelden over school en vriendinnetjes, gaan hun verhalen nu vooral over de strubbelingen tussen hun ouders. Of ze zeggen bijna niks meer, wat me nog veel pijnlijker door het hart snijdt.

De laatste tijd hebben mijn kleindochters harde kritiek op hun vader. De rechter besliste dat ze eens in de twee weken een weekend bij hem mogen doorbrengen, maar daar hebben ze helemaal geen zin meer in. Ze kunnen niet goed overweg met de nieuwe vriendin van hun vader, ze mopperen over haar kookkunsten en vinden het niet prettig dat ze bij de verplichte logeerweekends op één kamertje moeten slapen. Het is nu al zo ver dat ze niet meer naar hun vader willen.

Eerlijk gezegd denk ik dat hun moeder die tegenzin voedt, want de kleinste opmerking over haar ex ontlokt bij haar nog steeds een litanie van verwijten. Hoewel ik begrijp dat het allemaal gevoelig ligt, probeer ik het gemopper op mijn ex-schoonzoon de kop in te drukken. Volgens mij schiet je er namelijk niks mee op om hun vader zwart te maken, bij zijn dochters. Ik hoop dat ze later goede herinneringen aan hun jeugd hebben en dat bereik je niet door ze tegen hun vader op te zetten.

Bijkomend punt is dat ik de moeder van mijn voormalige schoonzoon goed ken. We zijn allebei actief bij ons wijkcentrum en eerlijk gezegd mag ik haar graag. Tussen neus en lippen door vraagt ze regelmatig naar haar kleinkinderen en ze vertelde me dat ze de meisjes binnenkort bij haar zoon hoopt te ontmoeten…Kan ik mijn kleindochters dwingen naar hun vader te gaan?’’