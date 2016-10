Goud voor Carry Slee

BERGEN - Kijk hem glanzen, in de keuken van Carry Slee in Bergen. ‘De Gouden Boekenstapel’ glimt je tegemoet. De schrijfster kreeg de onderscheiding voor de verkoop van vijf miljoen boeken. ,,Dat aantal is natuurlijk fantastisch. Maar dat lezers mijn werk waarderen, vind ik veel belangrijker.’’

Door Jan Vriend - 13-10-2016, 0:00 (Update 13-10-2016, 0:00)

Nooit eerder is er in ons land een prijs aan een auteur uitgereikt voor de verkoop van zoveel boeken. Bij elkaar schreef Carry Slee (1949) maar liefst 85 titels, dat zijn er gemiddeld drie per jaar....