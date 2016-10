Sophie Hillebrand: Op zoek naar adrenaline

Foto Ab Blauw Sophie Hillebrand

Sophie Hilbrand (42) is de veteraan van jongerenomroep BNN. Ze presenteerde onder meer ’Spuiten en slikken’, had rollen in speelfilms en is nu te zien in diverse tv- programma’s op het kruispunt van wetenschap en human interest. Sophie woont samen met acteur Waldemar Torenstra. Ze hebben een zoon en een dochter. Hier vertelt ze over haar loopbaan.Wat wilde je later worden?„Oorlogscorrespondent. Ik zat op de havo en zag op tv journalisten aan het werk in verre oorden waar het zinderde van de spanning. Achteraf denk ik dat ik vooral op zoek was naar adrenaline.”

Door Jan Vriend - 14-10-2016, 10:31 (Update 14-10-2016, 10:31)