'In de hemel loop ik weer'

HARDERWIJK - Moet dat nou?, dachten ze. Koos Alberts en zijn vrouw Joke hadden hun twijfels, toen de EO bij hen aanklopte. De vraag was of de zanger wilde meedoen aan ‘De Kist’, een programma over leven en dood. ,,Ik dacht: het wordt toch geen jankfilm over mijn ongeluk?’’ Toch zeiden ze ja.

Door Jan Vriend - 15-10-2016, 0:00 (Update 15-10-2016, 0:00)

In 'De Kist' praat presentator Kefah Allush met zijn gasten over de kruispunten in hun leven, over beslissingen en over wat er mogelijk gebeurt ná het aardse bestaan. Eerlijk...