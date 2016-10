Verder

Soms blijkt dat ik ’lid van Yarden ben’. Van de bekende uitvaartvereniging/verzekering krijg ik twee keer per jaar het ledenblad ’Verder’. Mooie naam.

Door Rob van Vuure - 22-10-2016, 7:00 (Update 22-10-2016, 7:00)

Ik zet mijn tijdschriftenbril op en blader, ook door het online-blad van concurrent Dela. Uit de Dela-kroniek: ’Nou mam, tot morgen’, zeiden we voordat we de kamer verlieten. Ze lachte nog. Ze is in diepe slaap geraakt en niet meer wakker geworden’. In dezelfde kroniek elke keer een mooie aflevering van de serie ’De appel en de boom’. Nienke,...