Harry’s piccolo

De twee-wekelijkse column van Martin Overbeeke over het plan om meer mensen aan werk te helpen.

In de theaterhangar in Katwijk verzamelen zich 700 leden van een werkgeversvereniging. Niet voor spannend theater over het verzet maar voor een parade over de arbeidsmarkt. Lang luisteren en bitterballen na. De locatie inspireert sprekers tot heldhaftige uitspraken en fraaie vergezichten. Werkgeversvoorman Harry van de Kraats wil honderdduizenden mensen aan werk helpen. Werk dat blijft liggen in de zorg, plantsoenendiensten, conciërges en dergelijke. Mogelijk geïnspireerd door...