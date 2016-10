Cyprus’ andere kant

Abdij Bellapaís op Noord-Cyprus.

GIRNE - Lang niet iedereen voelt zich er prettig bij om op dit moment op vakantie te gaan in Turkije. Een alternatief in enigszins vergelijkbare sfeer is te vinden in Noord-Cyprus. Inderdaad, zon, cultuur en gastvrijheid. Maar ook daar is de politiek nooit ver weg.

Door Tekst: Reza Bakhtali - 21-10-2016, 14:51 (Update 21-10-2016, 15:55)

Het zuidelijke, Griekse, deel van het eiland is bij velen bekend. Dat geldt echter niet voor het Turkse Noorden, dat decennialang moeilijk bereikbaar is geweest. Nu vlieg je er in dik vijf uur naartoe.

Vanaf luchthaven Ercan, ten...