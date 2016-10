Waarmakers gaat voor verandering

Foto Andreas Terlaak Maarten Heijltjes (rechts) en Simon Akkaya. „We ontwerpen producten die op álle fronten kloppen.”

Maarten Heijltjes en Simon Akkaya leerden elkaar kennen tijdens hun studie industrieel ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Ze vonden elkaar in hun kritische en bewuste houding ten opzichte van hun omgeving en het milieu. „We wilden niet zomaar stofzuigers en broodroosters ontwerpen”, zegt Heijltjes.

Door Sara Luijters - 22-10-2016, 7:00 (Update 22-10-2016, 7:00)

„De vraag ’waarom en hoe produceer je iets?’ stond bij elk ontwerp centraal. We konden het niet aan onszelf verkopen om goedkope, vervuilende spullen te laten maken in verre lagelonenlanden. Na onze studie zijn we meteen...