Mediales uit de melkwijk

Foto: Ab Blauw Jan Slagter.

ZOETERMEER - Jan Slagter (62 jaar) is directeur van Omroep Max. Hij verlaat graag de Gooise vergaderkamers om zelf voor de camera’s te staan. Zo presenteert hij programma’s als ’Max Geheugentrainer’ en ’Max maakt mogelijk’ . Hij is vader van twee zonen en woont in Zoetermeer. Hier vertelt hij over zijn talenten en centen.

Door Jan Vriend - 28-10-2016, 10:02 (Update 28-10-2016, 10:56)

Wat wilde je later worden?

„Dierenarts. Die wens kwam voort uit een intens verlangen om dieren te helpen.

Als twaalfjarige jongen was er zelfs een fase in mijn leven dat...