’Vmbo-leerling is heel waardevol’

Hij plaatste ze op zijn Facebookpagina en op Tumblr. Dat bleek een groot succes. Inmiddels heeft hij ook om de week een column in Trouw over zijn belevenissen op school.

Door Tekst: Hanneke van den BergFoto: Matty van Wijnbergen - 29-10-2016, 15:36 (Update 29-10-2016, 15:40)

Een aantal van deze columns is nu gebundeld in ’Meester Bart op zijn best’.

Meester Bart (1981) heeft een zeer ’herkenbare kop’. Met zijn lange gestalte en donkere baard zie je hem niet snel over het hoofd. Als hij binnenkomt in De Balie in Amsterdam, voel je direct zijn enthousiasme. Over zijn vak, zijn leerlingen, maar ook over het vmbo in het algemeen.

Het stoort hem dan ook ontzettend dat de naam vmbo tegenwoordig vaak zo’n negatieve klank heeft. De mavo van vroeger had dat veel minder. Hoe komt het toch dat tegenwoordig veel ouders hun kind het liefst niet naar het vmbo willen laten gaan?

Keuze

„Ik denk dat het een beetje te maken heeft met de keuze die media maken als ze iets over het vmbo melden. Negatief nieuws komt gewoon sneller aan bod dan positief nieuws. Het vmbo is door verschillende oorzaken zo vaak negatief in het nieuws gekomen, dat te weinig mensen zien dat ook hier goed onderwijs wordt gegeven aan kinderen die allemaal op hun eigen manier van onschatbare waarde zijn voor de maatschappij. Daarnaast moeten docenten proberen dat beeld te veranderen, door bijvoorbeeld met ouders te praten die denken dat het vmbo niet voldoende is voor hun kinderen.”

De negatieve bijklank komt voor een deel ook omdat vmbo-scholen vaak veel multicultureler zijn dan bijvoorbeeld een vwo. Die bijklank is onterecht overigens, vindt Bart. „Dat heeft verschillende oorzaken. Het ligt deels aan het opleidingsniveau van de ouders, maar ook aan de taalachterstand van sommige leerlingen. Ook daardoor krijgen kinderen met een buitenlandse achtergrond vaker het stempel vmbo opgedrukt dan witte kinderen. Ik ben het daar niet mee eens. Kinderen met een etnische achtergrond halen het niveau van een klas zelden omlaag, maar dat is wel wat je leest in de media. Het wordt tijd om daarmee te stoppen en het positieve van deze scholen te gaan benadrukken. Kinderen die van het vmbo komen vormen een heel sterke beroepsgroep, die het vaak prima doet in de maatschappij. Omdat ze vaak praktijkgericht onderwijs hebben gehad, nemen ze vrij gemakkelijk hun plek in de volwassen wereld in.”

Beeld

,,Kinderen voelen natuurlijk zelf ook wel aan dat het beeld bestaat dat vmbo niet voldoende is. En dus doen ze alle moeite om na hun opleiding nog door te stromen naar de havo of na het mbo naar het hbo. En dan blijkt die aansluiting niet altijd even makkelijk te zijn. Ik snap dat leerlingen willen klimmen, dat ze hogerop willen komen. Maar ik denk dat het voor sommige kinderen veel beter is om op vmbo- of mbo-niveau te blijven. Als ze klimmen, moeten ze dat echt zelf willen en het niet doen omdat anderen het van hen verwachten. Het gaat er vooral om dat leerlingen op een plek zitten waar ze serieus genomen worden, waar ze zelfvertrouwen kunnen krijgen en waar ze uitgedaagd worden om het beste uit henzelf te halen, op wel niveau dan ook.”

Verdeeld

Ons onderwijssysteem werkt de beeldvorming wel in de hand, denkt Bart Ongering. „We hebben alles in Nederland netjes verdeeld in basis, kader, TL, havo en vwo. Kinderen die op basis beginnen voelen zich vaak het domst van iedereen, omdat ze onderaan beginnen. Dat is niet terecht, maar ik snap het wel. Als zij zien dat kinderen naar het vwo gaan, zien ze hen als de slimme en zichzelf als de domme leerlingen. Ieder kind is waardevol op zijn eigen niveau en onze maatschappij kan echt niet alleen op vwo-leerlingen draaien. Hele beroepsgroepen zouden omvallen als er geen basis- of kaderleerlingen van school zouden komen. Daar denken mensen niet altijd aan.”

Waarom voelt hij zich als docent juist zo thuis op het vmbo?

„Ik denk dat ik als pedagoog heel erg geloof in de opvoedende taak als docent. Het is voor mij een belangrijk onderdeel van het lesgeven. Vmbo-leerlingen vinden die pedagogische benadering vaak heel erg belangrijk, misschien wel vaker dan leerlingen van een hoger niveau. Zij willen vaak, meer dan havo- of vwo-leerlingen, horen wat er wel en niet mag, hoe het moet en wat juist niet moet, zodat ze klaar zijn voor de maatschappij als ze hun diploma hebben. Om te weten wat ze van mij als docent vinden, deel ik weleens vragenlijsten uit, waarin ze eerlijk mogen zeggen wat ze wel en niet goed vinden aan mijn manier van lesgeven. Daar kwam een tijdje geleden uit dat ik wel wat strenger zou mogen zijn. Ik vond het aanvankelijk vooral belangrijk om aardig gevonden te worden, maar ze bleken toch ook wel behoefte te hebben aan grenzen. Daar heb ik veel van geleerd.”

In de ruime inleiding van zijn boek met columns vertelt Bart veel over zichzelf en zijn jeugd. Als tiener verloor hij zijn moeder aan kanker, wat een enorme invloed op hem heeft gehad. Hij vertelt over een geschiedenisdocent die wel zag dat Bart verdrietig was en niet goed meedeed op school, maar die ongelooflijk bot reageerde, toen Bart zei dat hij net naar een begrafenis was geweest. Die docent vroeg niet verder door en dus had Bart geen enkele kans om uit te leggen dat hij net zijn moeder had verloren.

Anders

Een docente Engels reageerde heel anders. Zij gaf hem een brief, waarin ze aangaf dat hij altijd bij haar terecht kon als hij erover wilde praten. „Dat wilde ik uiteindelijk niet, ik wilde het zelf oplossen. Wat later geen goed idee bleek, overigens. Maar ik heb van die twee docenten geleerd hoe belangrijk het is om je leerlingen een luisterend oor te bieden. Ze hoeven er geen gebruik van te maken, maar ze moeten wel weten dat je er voor ze bent.”

Bart gaat ieder jaar op huisbezoek bij de leerlingen van zijn mentorklas. „Daar gaat heel veel tijd in zitten, maar ik vind het heel belangrijk om te doen. Door te zien hoe de thuissituatie is van een kind, kan ik hem of haar veel beter begrijpen.” In een van zijn columns schrijft hij over een leerlinge die met haar moeder in een opvanghuis woonde. Dat meisje kon thuis niet goed werken en dus zorgde Bart ervoor dat ze op school een plekje kreeg waar ze in alle rust kon leren. „Maar ik kwam ook een keer bij een leerlinge waar heel weinig geld was. Een laken voor het raam diende als gordijn en ze moest haar huiswerk op de bank in de woonkamer doen. Dat leek een beroerde situatie, er was duidelijk heel weinig geld in dat gezin, maar ik zag hoeveel liefde er tussen de moeder en het kind was. Liefde en waardering is de beste basis voor een kind en daar had dit meisje geen gebrek aan. Met haar ging het ook heel goed op school.”

Carte blanche

Als Bart van minister Bussemaker van onderwijs carte blanche zou krijgen om wat aan het huidige onderwijssysteem te doen, waar zou hij dan mee beginnen?

Hij denkt even na. „Ik zou ervoor zorgen dat kinderen ieder vak op een ander niveau kunnen volgen. Er zijn genoeg kinderen die bijvoorbeeld heel goed zijn in talen, maar slecht in exacte vakken. Dan moeten ze alle vakken op het niveau van die exacte vakken volgen en daar ook examen in doen, al zouden ze de talen op een veel hoger niveau aankunnen. Dus wiskunde op kader-niveau en Frans op havo-niveau bijvoorbeeld. Ik snap wel dat dit ook gevolgen heeft voor het vervolgonderwijs en dat er dan dus heel veel zou moeten veranderen. Maar het is wel een begin. Pas dan wordt iedere leerling volledig op waarde geschat.”