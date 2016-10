Interview zedenofficier: ’Waarom overkomt dit nu net jou, denk ik dan’

Foto United Photos/Paul Vreeker Lies Visser in het kantoor van het arrondissement Noord-Holland in Haarlem.

ALKMAAR/AMSTERDAM - In de interviewserie Aanklagers krijgen officieren van justitie van het parket Noord-Holland een gezicht. En spreken ze over het vak, beeldvorming en emoties. In deze eerste aflevering: Lies Visser. Zij was tot 1 november zedenofficier in het gebied Noord-Holland Noord. Nu duikt ze in de mensenhandel. Portefeuilles waarvoor je eelt op je ziel moet kweken om het vol te houden.

Door Hedzer Faber - 31-10-2016, 21:30 (Update 31-10-2016, 22:43)

Wat voor werk zegt u dat u doet op verjaardagen?

„Dat ik bij het Openbaar Ministerie werk, officier ben. Dat is...