Succes in een potje

Eigenaren Danny Sutjahjo (l) en Joost van Uden. Bekijk Fotoserie

In 2014 gooiden Joost van Uden en Danny Sutjahjo het roer om. Tot dan toe hadden ze als ontwerpbureau Leaps Innovation producten, websites en apps ontworpen en strategisch advies gegeven. „Het was heel leuk om heel veel te kunnen doen’’, vertelt Van Uden. ,,Maar uiteindelijk waren we een soort urenfabriek en investeerden we veel in dingen die we weer moesten loslaten.’’

Door Nicole Santé - 4-11-2016, 10:31 (Update 4-11-2016, 10:31)

De twee besloten dat het tijd was om zich te richten op één ding: iets innovatiefs, moois en duurzaams. ,,Planten dus’’,...