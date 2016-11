’Soms moet je tonen dat iets je raakt’

Foto Sebastiaan Rozendaal Roos Schlikker: ,,Het lijkt er op dat ik begin te oogsten wat ik in de afgelopen jaren heb gezaaid.”

Als ze lacht, is het onmogelijk om zelf niet mee te lachen. Haar vrolijkheid is aanstekelijk. Toch heeft ook Roos Schlikker het nodige verdriet gekend. Af en toe deelt ze dat in haar columns in onder meer het Parool, Kek Mama en Libelle.

11-11-2016

Onlangs verscheen haar nieuwe boek ’We rommelen maar wat aan’, een bundel met een aantal van haar columns en heeft ze haar eerste roman bij haar uitgever afgeleverd.

Waar die over gaat? „Over een pedofiel in een Vinex-wijk”, zegt ze...