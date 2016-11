’Rokers niet welkom’

Foto: GPD Tussen het werk door even een potje tafeltennis is ontspannend en geeft energie, niet alleen bij Google.

Rokers hoeven niet meer te solliciteren bij Lightweight Containers in Den Helder. De maker van drankfusten, met 35 medewerkers in Nederland en een verkoopkantoor in Chicago, neemt geen sigarettenverslaafden meer aan.

„We streven naar fitte en gezonde medewerkers en zo veel mogelijk bescherming tegen negatieve invloeden”, verklaart bestuursvoorzitter Jan Veenendaal de onorthodoxe stap. „Dat we als betrokken familie-onderneming ook daarin extra stappen zetten, hoort bij een bedrijf met ambitie.”

Hoe ver kun je gaan, als werkgever, in het bevorderen van de gezondheid van...