Namen

Tijdschriften hebben een naam. Daar is soms maanden over nagedacht, soms een half minuutje. Ik heb vaak hele dagen met een gespecialiseerd bureau over namen van nieuw te lanceren tijdschriften gebrainstormd, vaak zonder top-resultaat. Tenslotte kom je op de naam A uit. Meen je dat? A? Versta ik het goed? Niemand staat te juichen, tot zes dagen later een stagiaire tijdens de lunch achteloos zegt: nee, het moet niet A gaan heten, waarom noemen we het niet B?

Door Rob van Vuure - 19-11-2016, 7:04 (Update 19-11-2016, 7:04)

Ik wil maar zeggen:...