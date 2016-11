Grootouder zijn moet speciaal zijn

Pr

Crul werkte haar leven lang als journaliste. Ze begon als twintigjarige bij de Leidsche Courant en werkte daarna onder meer bij Elsevier en Margriet. Ze publiceerde inmiddels elf boeken over zeer uiteenlopende onderwerpen, die vaak verband hielden met fases in haar eigen leven. „Logisch dus dat ik ook over het veranderend opa- en oma-zijn wilde schrijven”, vindt ze. „Ik heb zelf zeven kleinkinderen.”

Door Sonja de Jong - 19-11-2016, 7:20 (Update 19-11-2016, 7:20)

Een hulpboek is het nadrukkelijk niet. Wie op zoek is naar tips over wat je met kleinkinderen kunt ondernemen...