Zo lang geheim gehouden

Monique Hendriks-Kee uit Velsen is moeder van de negenjarige Boy en had alles bedacht, maar dit niet.

Door Monique Hendriks-Kee - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

Aan het einde van de zomervakantie hebben wij onze zoon verteld dat Sinterklaas ’niet bestaat’. Aangezien ik nogal sentimenteel ben met dit soort eindes des tijdperken, nam mijn man die taak op zich.

Nadat het verhaal op tafel was gelegd, verschiet Boy van kleur en begint te huilen. Een paar seconden zijn we stil, want het is ook gewoon niet leuk als een bubbel kapot wordt...