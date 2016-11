Kleine meisjes worden groot

Foto: Pr

Ze heeft Amsterdam daarom verlaten en wil nu in New York haar bestaan opbouwen. „Ik ben dol op Amsterdam. Als klein meisje nam ik me al voor dat ik hier later zou gaan wonen. Maar New York… Meer nog dan in Amsterdam is daar echt niets dat níet kan. In die omgeving leven, geeft mij een heerlijk gevoel.”

Door Frenk Klein Arfman - 19-11-2016, 7:00 (Update 19-11-2016, 7:00)

Ze groeide op in Hoogeveen, waar gewoon doen de regel was. Na haar studie aan de toneelacademie in Arnhem vertrok ze, met twee studiebeurzen...