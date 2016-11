Spelen is de taal van het kind

Hedske Vochteloo

In het huis van Danielle staat een herfsttafel. Een houten bestekbak doet dienst als schatkist voor eikels, kastanjes en blaadjes. Er staan stenen paddenstoelen en egels, en aan de muur hangen kaarten met herfsttaferelen. Maar het pronkstuk van de tafel is de tekening van zoontje Boaz (3). „Deze tafel is meteen een goed voorbeeld van hoe je met je kleintje kunt spelen”, vertelt de Katwijkse. „Wij gaan regelmatig met Boaz naar het bos. Vooral nu het herfst is, kan een kind naar hartenlust speuren. Met de eikels, kastanjes en blaadjes die we vinden, maakt Boaz een herfsttekening van verf. Dat is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam.”

19-11-2016