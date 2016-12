Paardencoach versterkt team

Inge Buis werkt graag met haar Friese merrie Elke, want die geeft duidelijke signalen, die niet te heftig zijn.

EENIGENBURG - Vrijwel alle problemen kan Inge Buis aanpakken. Het meest werkt ze met groepen, bijvoorbeeld met bedrijfsteams. Meestal in een traject van drie sessies, soms ook in een enkele ontmoeting, zoekt ze uit hoe de onderlinge verhoudingen liggen en of die overeenkomen met de hiërarchie op de werkvloer. Dat doet ze echter niet alleen. Haar paarden helpen haar daarbij.

Door Faralda Houthuijsen - 30-12-2016, 16:24 (Update 30-12-2016, 16:24)

In haar begeleiding gaat ze ’systemisch’ te werk. ,,Bij systemisch coachen kijk je naar de systemen waar iemand deel van uitmaakt. Hoe...