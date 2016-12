Prachtige televisie

Foto Avro/Tros

Daar zitten ze dan op het zwarte tweezitsbankje, dat Ali (op volle toeren B.) elke keer meesleept naar een andere plek in Nederland. Herman van Veen en Boudewijn de Groot gebroederlijk naast elkaar in het park van een landhuis.

Door M. Venderbosch - 24-12-2016, 13:09 (Update 24-12-2016, 13:09)

Ze hebben elkaar een keer of vier ontmoet en kennen elkaar verder gewoon ’van de radio.’

Ik heb Herman voor het eerst in 1970 in het theater gezien. In ’Enschedede’, zoals hij op het podium zei. Hij liep voor mijn stoel langs, op zoek...